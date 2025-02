Com chegada da chuva, temperatura fica amena em Porto Alegre

A quarta-feira (12) amanheceu com temperatura amena em Porto Alegre e em boa parte do Rio Grande do Sul devido à chegada da chuva. Enquanto na terça o dia iniciou com os termômetros marcando 30°C, neste início de manhã eles alcançam os 25°C.

Ainda há presença de ar quente e úmido. Essa condição, inclusive, aumentará o risco de precipitação forte pelo Estado.

De acordo com o prognóstico da MetSul Meteorologia, a instabilidade nesta quarta-feira vai ser maior em cidades do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul, onde é mais alto o risco de que se produzam estes episódios localizados de chuva forte a intensa no decorrer do dia.

Na manhã de hoje, a chuva se concentra mais em cidades da Campanha, do Sul gaúcho e de pontos no entorno da Lagoa dos Patos. Da tarde para a noite, a instabilidade tende a aumentar com chuva mais ampla, abrangendo principalmente parte do Oeste, a Campanha, o Sul, Centro e o Leste do Estado.