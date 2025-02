Temperatura passa dos 30°C nas primeira horas da manhã desta terça-feira em Porto Alegre

No dia que pode marcar a temperatura mais alta de 2025 até o momento em diversas cidades do Rio Grande do Sul, termômetros em Porto Alegre mostram a presença do calor já nas primeiras horas da manhã. Às 9 horas desta terça-feira (11), os termômetros marcavam 30°C na avenida Borges de Medeiros na esquina com a Avenida Salgado Filho, no Centro Histórico.

De acordo com informações da Metsul Meteorologia, mais da metade dos quase 500 municípios gaúchos devem ter máximas perto, ao redor ou acima dos 40ºC. Porto Alegre deve ter entre 39ºC e 40ºC. A região metropolitana deve atingir entre 40ºC e 41ºC.



Na quarta (12), o calor cede no Sul gaúcho com o avanço de frente fria, mas, embora sem marcas tão extremas, ainda faz muito calor no Oeste, Centro e na Metade Norte com máximas em algumas cidades acima de 35ºC.