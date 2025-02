IFRS abre inscrições para cursos técnicos e superiores gratuitos no primeiro semestre

Estão abertas as inscrições para mais de 1,3 mil vagas não preenchidas em cursos presenciais nos 17 campi do o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) no Estado. Sem cobrança de taxa, a candidatura pode ser feita por meio do site

Todas as oportunidades são presenciais, com exceção do curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Multimeios Didáticos do Campus Osório que é na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Há opções em Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

A ocupação das vagas ocorre por ordem de inscrição, e para realizá-la o candidato precisará enviar, pelo sistema eletrônico, a documentação necessária. Não será cobrada taxa de inscrição, e o candidato poderá se inscrever em apenas um dos cursos ofertados.



Para se inscrever a uma vaga de curso superior de graduação, o candidato deverá

Já ter realizado exame de seleção para curso superior de graduação do IFRS (prova do IFRS). Pode ter sido qualquer um a contar do Processo Seletivo 2019/1 e não ter sido classificado como "eliminado"; ou

Ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2015 e não ter obtido nota zero em nenhuma das provas, inclusive a redação (não serão consideradas notas do Enem realizado como treineiros).

As notas (da prova própria do IFRS ou do Enem) não serão utilizadas para fins de classificação. A classificação será por ordem de inscrição no sistema do IFRS.