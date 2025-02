Governo do RS nega pedido de adiamento do início das aulas na rede estadual após onda de calor

Em meio às altas temperaturas que assolam o Rio grande do Sul neste início de 2025, o Cpers (Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul) solicitou, nesta quinta-feira (6), durante reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o adiamento da volta às aulas nas escolas da rede estadual. Entretanto, a Secretaria de Educação do RS (Seduc) afirmou, em nota, que não haverá alteração no cronograma, e o retorno dos estudantes segue marcado para o dia 10, próxima segunda-feira.

De acordo com o sindicato, durante a reunião, Lemos garantiu que cada instituição teria liberdade para avaliar sua capacidade estrutural de receber estudantes e trabalhadores da educação com segurança. Contudo, horas após a reunião, a Seduc divulgou a nota citada acima, que atesta que não haveria o adiamento pedido.

A secretaria afirmou estar atenta aos alertas e orientações da Defesa Civil estadual, que segue acompanhando as condições de atendimento nas escolas e reforçou a orientação de medidas preventivas, como hidratação constante, para o começo do ano letivo.

A decisão não agradou o Cpers. O sindicato afirma estar muito preocupado com a segurança dos estudantes e que seguirá pressionando para que o governo Eduardo Leite (PSDB) reavalie essa decisão e continuará exigindo respeito à profissão de ensinar e ao direito a uma educação de qualidade para todos.

Nota oficial da Seduc

A Secretaria da Educação informa que não haverá alteração no cronograma de início das aulas na Rede Estadual, marcado para a próxima segunda-feira, 10 de fevereiro. A Seduc está atenta aos alertas e orientações da Defesa Civil estadual e, por meio das coordenadorias regionais de educação, acompanha as condições de atendimento nas escolas, tendo como prioridade a segurança dos alunos e profissionais da educação. Ainda, a secretaria está reforçando a orientação de medidas preventivas, como hidratação constante, para o começo do ano letivo.