Avião cai em avenida na Barra Funda, zona oeste de SP, e deixa 2 mortos 2 feridos

Um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). Duas pessoas morreram, de acordo com os bombeiros.

• LEIA TAMBÉM: Avião de pequeno porte cai na zona oeste de SP



O avião atingiu veículos que passavam pelo local e um ônibus de transporte público municipal pegou fogo. O coletivo ficou completamente destruído. Há feridos no local, de acordo com informações preliminares.



O Corpo de Bombeiros, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar estão na região.

"Nesse primeiro momento nossa preocupação é controlar esse princípio de incêndio e socorrer possíveis vítimas", afirmou o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Globo.



"Teve combustível espalhado pela via. A gente utiliza espuma para controlar os líquidos combustíveis para que essa tragédia não tomasse proporções maiores. A gente ainda não tem informações de quem eram os tripulantes que ocupavam a aeronave", afirmou.



De acordo com os bombeiros, o acidente deixou duas pessoas mortas. Elas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave.



Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo um motoqueiro atingido por uma peça. Além disso, uma mulher que estava dentro do ônibus também ficou ferida. Os dois foram levados para a UPA Vergueiro.

A aeronave decolou às 7h17 do aeroporto Campo de Marte, e caiu às 7h25, segundo os bombeiros.



O prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentou o acidente e afirmou que disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas. Funcionários da Defesa Civil, Samu, além de agentes de trânsito e do setor de transporte, estão no local juntamente com agentes do Corpo de Bombeiros para atuar no resgate das vitimas.



A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a investigação do acidente.

Aeronave que caiu em SP foi comprada há seis semanas

A aeronave era um King Air fabricado em 1981, com capacidade para até oito pessoas, e havia sido comprada em dezembro pela Máxima Inteligência Operações Estruturadas LTDA. O advogado gaúcho Marcio Louzada Carpena, um dos sócios da empresa, postou um vídeo da aeronave momentos antes da decolagem.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião que caiu em São Paulo foi fabricado pela Beech Aircraft e era um turbohélice de dois motores para sete passageiros, além do piloto.



Ele estava registrado apenas para operação de serviços privados, com veto para realização de taxi aéreo, ou seja, a locação para terceiros. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) estava ativo e era válido até o fim de 2025.