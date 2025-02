Após chuvas, RS terá final de semana de mais calor

Temporais com chuva localmente forte, raios e rajadas de vento atingiram entre o final da quarta-feira (5) e as primeiras horas desta quinta (6), cidades da Campanha e do Sul do Rio Grande do Sul, causando alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. Rajadas de vento chegaram a 81 km/h na Barra do Chuí e a 82 km/h em Bagé. A instabilidade foi torrencial, com acumulados de 20 mm a 30 mm em apenas meia hora.

A instabilidade foi causada pela passagem de uma frente fria associada a um centro de baixa pressão, que também gerou tempestades severas no Centro da Argentina e no Sul do Uruguai. Mas o fenômeno não irá seguir predominando.

Após esse alívio nas temperaturas, a Zona Sul e a Campanha acordam com clima mais ameno nesta sexta-feira (7), com mínimas variando entre 17°C e 19°C. No restante do Estado, porém, o amanhecer será abafado, com termômetros marcando entre 23°C e 25°C. Durante a tarde, o calor retorna, com máximas entre 33°C e 35°C na maior parte do território, podendo alcançar até 38°C no Oeste.

No Litoral e na Costa Doce, o calor será mais ameno, com chuvas passageiras previstas na divisa com Santa Catarina. O vento de Sudeste, especialmente nas faixas Leste e Sul, ajudará a amenizar a sensação térmica, mantendo as temperaturas mais amenas que nos dias anteriores. Ao longo do final de semana, o calor se consolidará.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a máxima será de 32°C, com mínima de 22°C. O vento Leste/Sudeste contribuirá para um calor mais suportável nesta sexta-feira, mas as temperaturas deverão subir novamente a partir de sábado, com previsões de superar até mesmo os 40°C entre domingo e terça-feira.