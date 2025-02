Porto Alegre registra temperaturas acima de 30ºC após às 19h

Em mais um dia de calor intenso, Porto Alegre segue com temperaturas acima de 30ºC mesmo após o anoitecer. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no início da tarde desta quarta-feira (5), a Capital apresentava 33,6ºC.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, apesar de uma pequena diminuição nos próximos dias, ainda irá fazer muito calor, com um repique na próxima semana. Após mais uma tarde escaldante nesta quarta, há possibilidade de chuva na quinta-feira e sexta-feira.

"O termômetro diminui um pouco a temperatura, mas ainda vai estar muito quente. E entre domingo e terça-feira vai haver um repique do calor. Durante a segunda e terça-feira podemos ter novos recordes de temperatura, inclusive na Grande Porto Alegre", explica Estael.

Segundo previsão da MetSul Metereologia, quinta-feira (6) deve ter máxima de 34ºC e mínima de 26ºC; sexta-feira (7), máxima de 31ºC e mínima de 25ºC; sábado (8), com máxima de 34ºC e mínima de 25ºC; e domingo (9), com máxima 37ºC e mínima de 24ºC.

O Inmet publicou também, nesta quarta-feira, um aviso de grande perigo referente a onda de calor. Conforme adverte o órgão federal, há risco para a saúde pelas temperaturas 5ºC acima da média no período, com duração maior do que 5 dias. A onda de calor abrange o Oeste, Noroeste, Nordeste, Centro, Sudeste e Região Metropolitana do RS, além do oeste catarinense. A advertência dura até segunda-feira (10).