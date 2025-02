Captação de água foi suspensa no Rio Gravataí; municípios abastecidos estão em alerta

captação de água no Rio Gravataí foi suspensa mais uma vez exceto para o consumo humano. Com o nível considerado crítico, os municípios abastecidos pelo rio, como é o caso de Gravataí e Alvorada, reforçam as campanhas de conscientização do consumo de água.



A prefeitura de Gravataí segue o decreto próprio, estabelecido em 2022, que aplica multa aos moradores que utilizarem água de forma inadequada na cidade. O valor pode chegar até R$ 535,00. São consideradas infrações situações como, por exemplo, manter instalações com vazamentos e fazer o uso de mangueira ou lava jato, independentemente do espaço ser público ou privado. Em razão da estiagem, apela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), nesta quarta-feira (5). A medida se aplica a todas as captações,. Com o nível considerado crítico, os municípios abastecidos pelo rio, como é o caso de Gravataí e Alvorada, reforçam as campanhas de conscientização do consumo de água.A prefeitura de Gravataí segue o decreto próprio, estabelecido em 2022, que aplicaaos moradores que utilizarem água de forma inadequada na cidade. O valor pode chegar até. São consideradas infrações situações como, por exemplo, manter instalações com vazamentos e fazer o uso de mangueira ou lava jato, independentemente do espaço ser público ou privado.

“Seguimos alertando, conversando com as pessoas e divulgando nas redes sociais, com intuito de economizarmos”, reforça o prefeito Luiz Zaffalon. Embora o município tenha registrado chuva na semana passada, a situação não foi normalizada. “Recebemos denúncias e verificamos, mas o foco é a conscientização da população. Temos previsão de chuva para esta quinta-feira (6), mas é algo pequeno. Enquanto o regime das chuvas não normalizar, seguirá dessa forma”, complementa.



Além das redes sociais, nos próximos dias, a prefeitura passará a informar a população com carros de som. Conforme o prefeito, o fornecimento de água para consumo humano está garantido em Gravataí, mas o cenário gera preocupação e o diálogo com a empresa responsável pelo abastecimento.

“Já conversei com a Corsan sobre a possibilidade de fazermos o pedaço da represa que está aberto, na rua Porto Alegre, para que consigamos estocar água. Toda vez que colocamos essa pequena represa, aumenta o nível na captação”, explica. Em nota, a Corsan reforçou que tem um plano de resiliência hídrica que envolve medidas “já executadas e em execução”, que buscam combater os impactos ao sistema de abastecimento.



Ainda conforme a empresa, foram realizadas perfurações para “19 poços artesianos, com o objetivo de reduzir a dependência de captações superficiais dos rios que sofrem mais com a variação climática e a interligação de sistemas”. As campanhas de conscientização se repetem em Alvorada, município vizinho.



“O abastecimento, aparentemente, ainda não teve impacto, mas seguimos monitorando. Estamos envolvidos na campanha para que a população evite o desperdício”, explica o secretário do Meio Ambiente de Alvorada, Leonardo Botelho. De acordo com ele, os pequenos produtores já não possuem permissão para realizarem captação de água, devido ao Plano Diretor da cidade. Até o momento, as campanhas também são realizadas nas redes sociais.



A suspensão pela Sema ocorreu devido à crise no nível do rio, que, conforme a última medição, atingiu 1,29 metro. Ou seja, abaixo do nível crítico de 1,30 metro. Na virada do mês, houve uma melhora no nível do rio, o que permitiu a captação intermitente de água. No entanto, o quadro atual, com o nível voltando a cair para uma situação crítica, justifica a nova suspensão, segundo a Sema.