Hospital Santa Ana reabre 33 leitos de retaguarda em Porto Alegre

O Hospital Santa Ana, em um convênio da Associação Educadora São Carlos (AESC), com a prefeitura de Porto Alegre, reabre mais 33 leitos de cuidados clínicos nesta terça-feira (4). Os leitos integram um total de 82 reabertos na instituição em 2025. Também estão na lista outros 21 leitos clínicos reabertos em 6 de janeiro e 28 de saúde mental, em 16 de janeiro. Com a retomada da operação completa de seus 191 leitos, a expectativa é de que seja aliviada a pressão sobre o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em outros hospitais da Capital. Na terça-feira, a instituição recebe, para visita técnica, diretores dos principais hospitais SUS de Porto Alegre. “O Santa Ana como um hospital de retaguarda, ao oferecer leitos clínicos tem a função estratégica de ampliar o giro de leitos do SUS nos hospitais de alta complexidade. Além disso, o retorno de leitos de saúde mental, para desintoxicação, desafoga também os Pronto Atendimentos de Saúde Mental”, ressalta a diretora do Hospital Santa Ana, Arlete Fante. Para organização do fluxo e da assistência hospitalar, os leitos do Hospital Santa Ana são regulados pelo Gerenciamento de Internações Hospitalares (Gerint), da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha pacientes oriundos de hospitais como Clínicas e Nossa Senhora da Conceição.