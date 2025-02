Encruzilhada do Sul decreta emergência devido à estiagem

Um dos municípios gaúchos atingidos pela escassez hídrica que atinge o Estado decretou emergência. A prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, informou que os prejuízos são de mais de R$ 153 milhões na agropecuária.

O decreto foi assinado na sexta-feira (31 de janeiro) pelo prefeito Benito Paschoal, informou o município em nota. A prefeitura estima redução de 50% na safra de milho, 25% na de soja, 35% na de melancia e 27% na de fumo. Também foi projetada perda de 12% no peso do boi vivo.



A escassez de água também vai afetar o início do ano letivo, que é mercado para dia 12. Segundo a Secretaria de Educação, cinco localidades sofrem coma estiagem. Mais de 500 alunos frequentam escolas nas comunidades atingidas pelo problema.

A dificuldade de acesso à água potável afeta quase mil moradores, que dependem de suprimento de caminhão-pipa.