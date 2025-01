Tarifas dos pedágios free flow ficam mais caros a partir deste sábado

As novas tarifas nos seis pórticos de pedágio eletrônico free flow nas rodovias administradas pela CSG no Vale do Caí e Serra Gaúcha entram em vigor neste sábado (1º). Previsto no contrato de concessão, o reajuste anual foi aprovado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).