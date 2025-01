Governo do RS amplia oferta de consultas e exames para reduzir filas em hospitais

Com o objetivo de ampliar a oferta de consultas e exames, o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou na tarde desta quinta-feira (30) contratos com 19 hospitais gaúchos. O contrato possibilitará a oferta de mais 19,9 mil consultas e exames em cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oncologia, além daquelas já contratadas.



Os recursos fazem parte do programa Mais Acesso a Especialistas, do governo federal, voltado para ampliar e qualificar o acesso a atendimentos de saúde. Na semana passada, já tinham sido assinados os primeiros contratos no âmbito do programa para oferecer 4,4 mil exames e consultas em São Jerônimo, Erechim e Santa Maria, através de três hospitais.

Anualmente, serão feitas 283,2 mil Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), como são definidas as consultas e exames no programa federal. Desse total, 177,8 mil já estão definidas, com a adesão dos hospitais. Nas próximas semanas, serão assinados contratos para oferecer outros 90 mil procedimentos em 66 hospitais de municípios sem gestão plena.



Segundo a titular da SES, Arita Bergmann, o governo do Estado, ao implantar o Gercon, programa de gerenciamento de consultas, passou a ter, a partir de 2023, a definição do tamanho das filas no Rio Grande do Sul. “Temos hoje condições de conhecer a demanda por consultas e de planejar, junto com os municípios e com apoio do governo federal, ações concretas para reduzir o tempo de espera e dar agilidade aos atendimentos”, explicou.

A secretária ressaltou ainda que, apesar de ter que lidar com os impactos da calamidade climática do ano passado, o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a estruturar o plano de participação no Mais Especialistas, entregue em setembro. Ela também apontou iniciativas do Estado, como o SERMulher, programa especializado na saúde da mulher para a redução de filas.



Segundo o prefeito de Camaquã, Abner Dillmann, que representou os municípios beneficiados na cerimônia de assinatura, o programa é importante para todo o Estado na área de saúde. “Estamos qualificando a saúde e resolvendo gargalos”, acrescentou.



Para a superintendente do Ministério da Saúde, Maria Celeste Sems, é importante o esforço do Estado e da União para reduzir o tempo de tratamento de pacientes. “É importante que estejamos irmanados neste esforço para a redução das filas”, afirmou. Ela ressaltou, assim como a presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Ruas, que o Rio Grande do Sul não é o único Estado a registrar filas por atendimento. “É um problema de todo o país”, apontou Maria Celeste.



Também participaram da cerimônia prefeitos dos municípios beneficiados, secretários municipais de saúde, representantes dos hospitais e a equipe técnica da SES.



Hospitais beneficiados:

Hospital Santo Antônio (São Sepé)

Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta

Hospital de Caridade (Santo Ângelo)

Fundação Hospitalar de Rolante

Hospital Associação Santo Onofre (Cacequi)

Hospital Bom Pastor (Ijuí)

Hospital Caridade (Três Passos)

Hospital Comunitário e Beneficente de Nonoai

Hospital de Alvorada

Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição (Piratini)

Hospital de Clínicas (Ijuí)

Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã

Hospital Montenegro (Montenegro)

Hospital Oswaldo Cruz (Horizontina)

Hospital Santo Afonso (Cândido Godói)

Hospital São Luiz Gonzaga (São Luiz Gonzaga)

Hospital São Roque (Getúlio Vargas)

Hospital Universitário Urcamp (Bagé)

Hospital Bom Pastor (Santo Augusto)

Especialidades beneficiadas / número de OCIs