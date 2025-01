Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes acontece neste domingo em Porto Alegre

A tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorre neste domingo (2), em Porto Alegre, irá celebrar o sesquicentenário aniversário da festa com o tema "150 anos, caminhando com Maria, Mãe da Esperança". A programação religiosa inicia com a missa, às 7h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, 402, no Centro Histórico. Logo após, por volta das 8h, os devotos acompanham a imagem em um trajeto de aproximadamente 10 km, pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, até a antiga Ponte do Guaíba.

"A procissão faz parte da nossa história e é patrimônio imaterial de Porto Alegre. Depois das enchentes de 2024, esta tradição religiosa celebra a reconstrução e o futuro da nossa cidade e do povo gaúcho, que tem muita fé e coragem", diz a secretária municipal da Cultura, Liliana Duarte.

A procissão está prevista para chegar ao Santuário de Navegantes por volta das 10h, onde será realizada uma recepção festiva. A imagem será recebida pelo reitor do Santuário, padre Carlos Feeburg, acompanhado dos membros do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, iniciando a celebração religiosa na Praça dos Navegantes.

Durante todo o dia, serão celebradas missas às 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h, oferecendo momentos de oração e reflexão. Ao entardecer, ocorrerá a entronização da imagem no Santuário, encerrando a festividade.

Tempo será agradável

O clima não será um problema para aqueles que pretendem participar do evento. Tanto no sábado quanto no domingo é esperado calor e céu aberto em todo o Rio Grande do Sul, com máximas acima dos 30°C, privilegiando também quem for optar por passar o feriado no Litoral.

Antes, nesta sexta-feira (31), a expectativa é de um dia predomínio de sol em grande parte das regiões, com potencial de chuva apenas nas faixas Norte e Leste. Em Porto Alegre, céu nublado com algumas aberturas de sol que alteram com chuva esparsa. A temperatura sobe gradativamente. A noite será amena.