Calor seguirá intenso no Rio Grande do Sul nos próximos dias

O Rio Grande do Sul deverá vivenciar mais uma semana de calor intenso, com temperaturas passado facilmente dos 30ºC na maior parte do Estado, de acordo com a MetSul Meteorologia. Na segunda-feira (27), o clima deverá estar instável, variando entre um céu nublado e aberturas de sol esporádicas. Nuvens carregadas indicam previsão de chuva, com temporais isolados, especialmente no Oeste gaúcho. Nas regiões Sul e Centro, há uma menor probabilidade de precipitação, embora seja possível.

O calor deverá ser mais intenso nas regiões Centro e Oeste, onde os termômetros deverão passar dos 35ºC. Em Santana do Livramento, estão previstos 39ºC e em Santa Maria 37ºC. A região Sul deverá ter um dos climas mais amenos, embora também enfrente o calor, com a temperatura em Pelotas variando entre 19 e 30ºC. Em média, as cidades gaúchas terão mínimas de 19ºC e máximas de 36ºC.

A capital gaúcha, Porto Alegre, terá uma semana de sol e chuva constantes. As máximas deverão chegar a 34ºC. Enquanto isso, a menor temperatura esperada é de 23º. Na segunda-feira (27), o céu deverá variar entre predomínio de nuvens e aberturas de sol. Boa parte do dia deverá ser de tempo seco, mas é esperada uma pancada de chuva isolada.