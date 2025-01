DNIT alerta para serviço de manutenção em rodovias gaúchas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que estão programados serviços na BR-116/RS, na BR-285/RS, BR-287/RS, na BR-290/RS, na BR-293/RS, na BR-392/RS, na BR-470/RS e na BR-471/RS, a partir desta sexta-feira (24) até o domingo (2/2), em determinados trechos.



Os locais contam com sinalização ostensiva, como placas indicativas e cones, visando à segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços podem ser adiados.

De sexta-feira a sexta-feira - 24/1 a 31/1 - das 7h às 17h.- km 0 ao Km 183,8 (Vacaria/Nova Petrópolis) - Trabalhos de conservação rotineira, em ambos os sentidos.- km 96, 2 (São Marcos à Caxias) - Pista interrompida. Liberação via sistema semafórico 24h, apenas veículos leves, em ambos os sentidos.- km 180,8 (Caxias à Nova Petrópolis) - Pista interrompida. Liberação via sistema semafórico 24h, apenas veículos leves, em ambos os sentidos.- km 188 ao km 252 (Picada Café, Morro Reuter, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul) - Serviços de limpeza de valas, em ambos os sentidos.- km 230 ao km 236 (Morro Reuter e Dois Irmãos) - Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos.- km 243 ao 270,4 (São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre) - Serviços de microrrevestimento, em ambos os sentidos.- km 246 ao km 270,4 (São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre) - Serviços de pavimentação, em ambos os sentidos.- km 247 ao km 254 (São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Esteio) - Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos.De sexta-feira a sexta-feira - 24/1 a 31/1 - das 7h às 17h.- km 16,4 ao km 186,2 (São José dos Ausentes/Capão Bonito do Sul) - Trabalhos de conservação rotineira, em ambos os sentidos.De segunda-feira a sábado - 27/1 a 1/2 - das 7h às 17h.- km 312,4 (São Vicente do Sul) - Cravação das estacas.- km 329,7 ao km 408,8 (São Vicente do Sul, Jaguari e Santiago) - Serviços de conservação.- km 408,8 ao km 533,1 (Santiago, Unistalda e São Borja) - Serviços de conservação.- km 444,9 ao km 447,7 (Unistalda) - Serviços de restauração.- km 470,3 ao km 473,3 (Unistalda) - Serviços de restauração.De segunda-feira a sábado - 27/1 a 1/2 - das 7h às 17h.- km 112,3 ao km 228 (Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande) - Limpeza e remoção de pneus e animais mortos, em ambos os sentidos.- km 122 ao km 214 (Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande) – Tapa-buraco, conforme necessário, em ambos os sentidos.- km 159 ao km 209 (Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande) - Serviço de Roçada Costal e Mecanizada, com podas localizadas, em ambos os sentidos.- km 184 ao km 199,5 (Pantano Grande) - Reparos localizados, em ambos os sentidos.- km 221 ao km 227 (Pantano Grande) - Reparos localizados, em ambos os sentidos.- km 228 ao km 317,3 (Pantano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Tapa-buracos, conforme necessário, em ambos os sentidos.- km 228 ao km 317,3 (Pantano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) - Trabalhos de conservação rotineira, em ambos os sentidos.- km 228 ao km 317,3 (Pantano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) - Reparo localizado, conforme necessário, em ambos os sentidos.- km 228 ao km 317,3 (Pantano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) - Limpeza sinalização vertical, em ambos os sentidos.- km 228 ao km 317,3 (Pantano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) - Limpeza de pontes, em ambos os sentidos.De segunda-feira a sexta-feira - 27/1 a 31/1 - das 8h às 17h.- km 11,3 ao km 172 (Pelotas a Bagé) - Serviços de manutenção, como: roçada, limpeza de drenagem, limpezas de acostamento, caiação e sinalização, em ambos sentidos da rodovia, sem Pare e Siga.De segunda-feira a quinta-feira - 27/1 a 30/1 - das 8h às 18h.Segunda-feira - 27/1- km 203 ao km 205 (Santana da Boa Vista) - Limpeza de placas e conservação da faixa de domínio com roçada manual e caiação, em ambos os sentidos da rodovia.Terça-feira - 28/1- km 205 ao km 207 (Santana da Boa Vista) - Limpeza de placas e conservação da faixa de domínio com roçada manual e caiação, em ambos os sentidos da rodovia.Quarta-feira - 29/1- km 207 ao km 209 (Santana da Boa Vista) - Limpeza de placas e conservação da faixa de domínio com roçada manual e caiação, em ambos os sentidos da rodovia.- km 200 ao km 273,8 (Santana da Boa Vista a Sao Sepe) – Tapa-buracos.Quinta-feira - 30/1- km 209 ao km 211 (Santana da Boa Vista) - Limpeza de placas e conservação da faixa de domínio com roçada manual e caiação, em ambos os sentidos da rodovia.De sexta-feira a sexta-feira - 24/1 a 31/1 - das 7h às 17h.- km 0 ao km 75,3 (Barracão/Lagoa Vermelha) - Trabalhos de conservação rotineira, em ambos os sentidos.De segunda-feira a sábado - 27/1 a 1/2 - das 7h às 17h.- km 142,8 ao km 192,7 (Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Pântano Grande) - Serviços de conservação rotineira, em ambos os sentidos.- km 142,8 ao km 192,7 (Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Pântano Grande) – Tapa-buracos, conforme necessidade, em ambos os sentidos.- km 151 ao km 159 (Santa Cruz do Sul e Rio Pardo) - Serviços de microrrevestimento, em ambos os sentidos.De segunda-feira a sábado - 27/1 a 1/2 - das 8h às 18h.- km 459 ao km 680,3 (Quinta ao Chuí) - Serviços de roçada, limpeza de drenagem, limpezas de acostamento, caiação, sinalização e demais serviços de manutenção, em ambos os sentidos da rodovia.