Inscrições para o Prouni começam nesta sexta-feira

As inscrições do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta sexta-feira (24) O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até dia 28 de janeiro. A expectativa é que sejam ofertadas 334 mil bolsas nesta edição do primeiro semestre.O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 4 de fevereiro e a segunda chamada, no dia 28 de fevereiro, na página do programa. Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou de 2023 e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame, além de não ter zerado a prova da redação. Não é permitida a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro (antes de concluir o ensino médio).