Policial civil é morto durante operação contra o tráfico em Butiá

Uma operação policial nesta terça-feira (21) contra o tráfico de drogas em Butiá, na região Carbonífera, resultou na morte do policial civil Daniel Abreu Mendes, de 40 anos. Ele era um dos 60 policiais destacados para a ação e foi atingido pelos tiros disparados por traficantes na lateral do pescoço, onde não há a proteção do colete à prova de balas. A morte foi confirmada em comunicado emitido pela Polícia Civil.

O governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou a morte do servidor. “Daniel é um herói que perdemos cumprindo seu juramento de proteger a sociedade mesmo com o risco da própria vida. Toda nossa solidariedade à família de Daniel e aos colegas da Polícia Civil”, destacou. Segundo o governador, duas pessoas foram presas e autuadas em flagrante pelo homicídio.

A Associação de Delegados da Polícia Civil (Asdep) emitiu nota lamentando o falecimento de Daniel durante o exercício da profissão. “Representando todas as delegadas e delegados de polícia do RS, enviamos nossas condolências à família e amigos, bem como desejamos força e serenidade neste momento delicado. A dedicação de Daniel à segurança pública será sempre lembrada com honra”, diz o comunicado.

Daniel fazia parte do efetivo Polícia Civil desde 9 de maio de 2023, tendo entrado para a corporação em concurso, e estava alocado em Guaíba. Ele era natural de Brasília e deixa a esposa e uma filha de 15 anos.