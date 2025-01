Após chuva de 480 milímetros em 10 horas, situação em Santa Vitória do Palmar é normalizada

Após enfrentar um grande acúmulo de chuvas nos últimos dias, o município de Santa Vitória do Palmar começa a se reestabelecer. De acordo com as informações divulgadas pela Defesa Civil da cidade, a chuva chegou a bater 480mm num intervalo de apenas 10 horas. A terça-feira (21) amanheceu sem chuva, o que facilitou o escoamento da água.

Entre os locais mais atingidos se encontra a Vila Anselmi, onde mais de 1 mil pessoas que residem no local foram atingidos com a água chegando até a altura do joelho. No total, 30 pessoas ficaram desalojas e buscaram abrigo na casa de parentes.

"A Defesa Civil segue monitorando a situação e a drenagem dos arroios que estão na volta da Vila. No momento, a chuva parou e a água escoou de maneira bem rápida. A assistência segue atuando junto às famílias afetadas para buscar as melhores soluções para este momento crítico", descreve Bruno Mena, integrante da Defesa Civil de Santa Vitória do Palmar.

Situação em outros municípios

AGUDO - Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil que ocorreu o destelhamento parcial de três residências, afetando 12 pessoas. Equipe da Coordenadoria Municipal esteve no local para prestar apoio.

ARROIO DO MEIO - Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil que, devido às chuvas intensas, acompanhas de vento que atingiram o Município, houve três casas muito danificadas, 23 casas parcialmente danificadas, queda de cinco árvores e dois postes que ocasionaram a obstrução de quatro vias. Coordenadoria Municipal entregou lonas, e equipes da concessionária de energia estão em campo realizando reparos. Do evento, restaram três famílias desalojadas.



CAXIAS DO SUL - Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil que, devido às fortes chuvas no município, houve pontos de alagamento, principalmente no bairro Rio Branco, onde a parede de uma residência cedeu e mais 11 residências foram afetadas, sendo duas interditadas e oito pessoas desalojadas.



BENTO GONÇALVES - Informado pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil que, devido às fortes chuvas no município, duas residências sofreram danos no telhado, rompimento de tubulações e alagamentos. O atendimento foi realizado pelas equipes municipais de Proteção e Defesa Civil, com a distribuição de lonas.