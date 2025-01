Município de Encantado realiza ação solidária para ajudar vítimas das enchentes em SC

Diante da calamidade causada pelas fortes chuvas que atingiram o litoral de Santa Catarina, na última quinta-feira (16), a cidade de Encantado, no Vale do Taquari (RS) se uniu neste sábado (18), em uma grande mobilização solidária para auxiliar as famílias atingidas.

Em uma ação conjunta, a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), a Prefeitura Municipal e a empresa Fontana S.A. estão enviando mais de meia tonelada de donativos para as cidades mais afetadas, entre elas Camboriú, Balneário Camboriú e Itapema.



A Associação Amigos de Cristo (AACE) doou 500 cestas básicas, a Fontana S.A. contribuiu com dezenas de caixas de produtos de limpeza e higiene pessoal, e a Prefeitura de Encantado complementou a doação com colchões, mantas e roupas novas. O município também disponibilizou um caminhão para o transporte de todo o material até Santa Catarina.



A saída do caminhão com os donativos está prevista para este domingo (19). A iniciativa visa levar alívio e esperança às famílias que perderam seus lares e bens materiais.