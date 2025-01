Prefeitura emite aviso meteorológico para o fim de semana

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), emitiu aviso meteorológico para a possibilidade de chuvas e rajadas de vento neste sábado, (18), e no domingo, (19).

Conforme a assessoria de comunicação social da prefeitura de Porto Alegre, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por secretarias de ponta do município e órgãos parceiros, está mobilizada para atender à população em caso de ocorrências.

De acordo com o aviso meteorológico; neste sábado, há riscos potenciais, com a possibilidade de pancadas de chuvas, com acumulados entre 20mm e 30 mm, e rajadas de vento entre 70/km e 80 km/h. O alerta tem vigência das 12h às 22h. Já no domingo (19), os riscos potenciais preveem pancadas de chuva, com acumulados entre 20mm e 30 mm, e rajadas de vento entre 70/km e 80 km/h. A vigência é das 14h às 23h59min de domingo. Em caso de dúvidas ou emergências a recomendação é contatar a Defesa Civil pelo número (199).