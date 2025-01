Chuvas levam sete cidades a decretar emergência em Santa Catarina

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina causaram prejuízos e transtornos em diversas cidades do estado desde a manhã de quinta-feira (16). O governo catarinense informa que sete cidades decretaram situação de emergência: Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Itapema e Florianópolis.

O secretário estadual da Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, explica que o número de desalojados chega a 180 pessoas, o maior em Camboriú (100), seguido por Itapema (50) e Porto Belo (30). Diante da previsão de mais chuvas, o governador Jorginho Mello voltou a reforçar a importância da população estar atenta aos alertas e orientações dos órgãos oficiais do governo do Estado. "Vai continuar o perigo nas encostas, porque foi muita chuva, encharcou o solo e há risco de deslizamentos. Quero pedir a todas as pessoas que fiquem vigilantes e fiquem ligadas às informações atualizadas pelos órgãos credenciados", destaca.

Na Grande Florianópolis, muitos municípios foram atingidos. Alagamentos generalizados afetaram as regiões norte, leste e sul da Ilha de Florianópolis, além das cidades vizinhas de Tijucas e Canelinha. Governador Celso Ramos foi uma das cidades mais atingidas, com 16 bairros comprometidos. A Defesa Civil do município informou que parte da estrutura do Quartel do Corpo de Bombeiros foi danificada, dificultando o atendimento na região. Diversas quedas de muros e árvores em áreas de encostas isolaram comunidades, principalmente as de pescadores.

Em Tijucas, a cidade decretou situação de emergência após a paralisação do tráfego urbano devido aos alagamentos. Florianópolis também enfrentou alagamentos severos, principalmente no Norte e Sul da Ilha, onde a combinação de maré e chuvas intensas causou transtornos, inclusive nos hospitais da região. A capital Florianópolis também sinalizou decreto de emergência.

Em Camboriú, dois abrigos foram montados para abrigar 100 pessoas afetadas pelas chuvas, e o município também decretou situação de emergência. Em Balneário Camboriú, o município já recebeu apoio das equipes da Defesa Civil para lidar com os danos.

Porto Belo e Itapema estão retirando moradores das áreas de risco. Em Itapema, três pontes foram comprometidas e cerca de 50 pessoas estão abrigadas. Embora muitos moradores tenham sido deslocados para casas de familiares, a situação ainda requer atenção e ambos os municípios devem decretar situação de emergência em breve.

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que as chuvas persistentes devem continuar nas próximas horas, com risco alto de alagamentos e enxurradas no litoral, especialmente na Grande Florianópolis, no Médio e Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte. A previsão é de que, a partir da tarde de sexta-feira (17), a formação de temporais isolados provoque raios, rajadas de vento e até granizo. Os efeitos devem ser mais intensos entre os Planaltos e Litoral, aumentando o risco de destelhamentos e danos à rede elétrica. A Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina pede. que a população é orientada a seguir as recomendações das autoridades locais e a se deslocar para áreas seguras.