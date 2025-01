Reajuste na passagem de ônibus de Porto Alegre está sob análise

Após três anos com a passagem fixada em R$ 4,80, a prefeitura de Porto Alegre já iniciou os estudos para um possível reajuste na tarifa dos ônibus municipais para 2025. A decisão, como de costume, deve ser definida em fevereiro, após negociações entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e as 12 empresas concessionárias do transporte público na cidade. A tendência, no momento, é que os valores voltem a subir.

De acordo com a secretaria, os estudos ainda estão em fase inicial e não há prazo exato definido para uma conclusão. Desde 2021, a manutenção da tarifa tem sido viabilizada por subsídios municipais. Em fevereiro do ano passado, o Executivo municipal estimava que os repasses às concessionárias totalizariam R$ 132 milhões ao longo de 12 meses, valor que será confirmado apenas no fechamento do balanço anual, ao fim de janeiro.

Na campanha eleitoral de 2024, o prefeito Sebastião Melo, em entrevista ao Jornal do Comércio, mencionou as dificuldades de manter o valor atual diante da alta nos custos de operação, como diesel, pneus e salários. Apesar disso, prometeu buscar equilíbrio. "Não posso dizer que não vai subir. O que eu me comprometo com a população é que farei um esforço gigantesco para que o sistema seja cada vez melhor e com uma passagem que caiba no bolso."

Nos últimos 15 anos, tarifa quase dobrou na Capital EVANDRO OLIVEIRA/JC

A capital gaúcha, atualmente com a 13ª tarifa mais cara do País, viu o preço da passagem quase dobrar nos últimos 15 anos, de R$ 2,45, em 2010, para os atuais R$ 4,80. No entanto, o congelamento desde 2021 fez com que o município caísse no ranking nacional (o qual liderava), tornando-se uma das cidades com tarifas mais acessíveis entre as grandes metrópoles brasileiras.

Enquanto Porto Alegre ainda discute o tema, outras capitais, como Rio de Janeiro (R$ 4,70), São Paulo (R$ 5,00), Belo Horizonte (R$ 5,75) e Florianópolis (R$ 6,90), já anunciaram reajustes neste ano.