Fotógrafo gaúcho Arfio Mazzei morre aos 71 anos em Porto Alegre

O repórter fotográfico Arfio Mazzei faleceu aos 71 anos em Porto Alegre. Ele estava internado no Hospital Vila Nova. Gaúcho nascido em Sant'Ana do Livramento, o profissional atuou em diversos veículos da imprensa do Rio Grande do Sul, com passagens pelos jornais Zero Hora, JÁ Porto Alegre, Jornal da Noite, além de A Plateia, de Santana do Livramento. Mazzei também integrou a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindijors).

O velório começou às 14h desta terça-feira, 14 de janeiro, e a cerimônia de despedida estava prevista para as 18h no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre.

Danilo Ucha - que foi colunista do Jornal do Comércio - , padrasto de Mazzei Colegas e familiares lamentaram o falecimento de Mazzei. O jornalista Sérgio Lagranha, colunista no site do Jornal JÁ e amigo de Mazzei há décadas, conhecia o fotógrafo desde os 19 anos, ainda antes do jornalismo. "Começamos a trabalhar no início dos anos 1980 no jornal A Plateia, de Livramento", lembra Lagranha. Segundo ele, na época, o jornal A Plateia tinha sido comprado por um grupo de jornalistas santanenses, entre eles,

Lagranha observa que Mazzei já vivia o mundo do jornalismo ainda antes de ser fotógrafo, acompanhando Ucha em algumas pautas. E passou a exercer a função de fotógrafo "apadrinhado por Ricardo Chaves, profissional que na época trabalhava na sucursal da revista Veja em Porto Alegre. Naquela época precisava revelar foto, ele aprendeu tudo lá", lembra o amigo.

Já como repórter fotográfico com alguns anos de atuação, Mazzei trabalhou depois no jornal Zero Hora em Porto Alegre e na sucursal de Bagé. Depois, também exerceu o ofício no Jornal JÁ, em Porto Alegre, bem como no Jornal da Noite, além de atuar como freelancer.

Lagranha ainda observa que Mazzei era muito sociável e gostava de sair à noite. "A marca dele era ser festeiro, adorava uma festa. Nos reuníamos e eu tenho até fotos dele comigo tocando violão."

Arfio Mazzei junto aos amigos Elmar Bones e Kenny Braga, à frente do prédio-sede da Associação Riograndense de Imprensa TÂNIA MEINERZ/ARQUIVO/JC

No Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (sindijors), Mazzei exerceu diversas funções entre 1998 e 2013, como diretor-geral e integrante do Conselho Fiscal. A entidade divulgou nota, lamentando o falecimento e manifestando solidariedade aos familiares.

O irmão do fotógrafo, Sergio Mazzei, descreve que ele passou os últimos dias no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre. Segundo Sergio, o comunicador sempre conviveu muito junto aos amigos, tendo sido mais recluso durante o fim da vida, principalmente após o falecimento da mãe.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do Sindijors:

"Faleceu nesta terça-feira, 14, o repórter fotográfico Arfio Fontoura Mazzei, aos 71 anos, sindicalizado desde 20 de março de 1992. O colega atuou no Jornal Minuano, no final da década de 1990, e teve publicações no Jornal da Noite e na Zero Hora. Foi diretor da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e também participou das diretorias do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SindJoRS) nos períodos de 1998 – 2001, 2001 – 2004, 2004 – 2007 (Diretoria Geral), 2007 – 2010 (como suplente do Conselho Fiscal) e 2010 – 2013 (Titular do Conselho Fiscal). Além disso, realizou diversos trabalhos autônomos.

A diretoria do SindJoRS manifestou sua solidariedade à família, aos familiares, aos amigos e às amigas do colega. Nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais colegas da diretoria e profissionais que atuaram com o fotojornalista demonstraram surpresa com o ocorrido e pontuaram a trajetória brilhante desse profissional das imagens.

O jornalista Carlos Bastos, de 90 anos, escreveu: “Belo profissional e ótima pessoa.” “Ah! Que descanse em paz! Pessoa de bom coração, alegre, divertido. Além de ser um fotógrafo de respeito! Notícia triste essa!”, comentou Neusa Ribeiro. A jornalista Bel Clavelin, responsável pelo Núcleo de Jornalistas Afro-brasileiros do SindJoRS, comentou: “Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, receba esta alma valorosa”. “Lamentável. Trabalhei várias vezes com ele. Um bom profissional e ótima parceria. Um abraço a todos os familiares e amigos”, foi o comentário do jornalista Zé Antônio.

“BOA VIAGEM, ARFIO MAZZEI (1953-2025). @ Se foi, o Árfio. Grande fotógrafo, adorava as paisagens rurais. Eu o conheci como enteado do querido amigo Danilo Ucha, jornalista de alta competência. Ambos nasceram em Santana do Livramento. Não cheguei a trabalhar com ele, mas nos encontramos muitas vezes na noite de Porto Alegre, e tínhamos uma simpatia recíproca. No perfil dele aqui no Facebook está uma amostra dos tantos amigos que tinha”, de Juarez Fonseca, no Facebook.

“Com tristeza, fiquei sabendo agora do falecimento do colega e fotógrafo de grande talento Arfio Mazzei. Também foi diretor do Sindicato dos Jornalistas-RS por muitos anos. Gente boa, amigo, deixa saudades e boas lembranças. Meus sentimentos aos familiares, de Ulisses Nenê, também nas redes sociais. “Uma notícia triste me pegou no meio desta manhã. Partiu um dos meus mais assíduos parceiros de estrada no Jornalismo. Arfio Mazzei, o Alemão, 71 anos, era um dos mais conceituados fotojornalistas do RS e fez comigo nos pampas grandes reportagens. Era também vizinho aqui na Cidade Baixa e, por consequência, nos encontrávamos com assiduidade (especialmente no Bar do Afonso), ao lado de outros colegas. Era parceiro, de largo papo e deixa um enorme legado. Força para os familiares e para o vasto cartel de amigos que fez em sua trajetória. À tarde, nos despediremos dele”, comentou Jorge Correa, também no Facebook. “Fronteiriço clássico. Fotógrafo das lonjuras”, escreveu Moisés Mendes.