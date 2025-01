Missa marca o início das comemorações dos 130 anos da Fundação Pão dos Pobres

Como parte das comemorações do aniversário de 130 anos, a Fundação Pão dos Pobres prepara uma série de atividades para celebrar a data em 2025. No dia 21 de janeiro, às 16h, a entidade dará início à programação com a realização de uma missa especial celebrada pelo cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. A cerimônia acontece na Capela Pão dos Pobres, na rua da República, 801, no bairro Cidade Baixa, e será aberta à comunidade. O evento terá a apresentação do coral infantil formado por crianças atendidas pela entidade.

O gerente administrativo e financeiro da Fundação Pão dos Pobres, José Antônio Marcolan, conta que no dia 13 de junho será feita uma festa de Santo Antônio nas dependências da instituição na rua da República, 801. Também está previsto um evento para comemorar os 130 anos no dia 15 de agosto. "Estamos definindo outras atividades que serão realizadas no dia 15 de cada mês", destaca. A Fundação Pão dos Pobres atende mais de 1.800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e oferece três serviços: acolhimento de 160 jovens, aprendizagem profissional e educação integral. Do total de atendidos, 160 crianças e adolescentes com idades de zero a 18 anos (incompletos) residem no Pão dos Pobres.

Segundo Marcolan, a instituição, que serve cerca de 42 mil refeições por mês, é mantida com recursos doados pela comunidade, do Funcriança e parcerias com órgãos municipais e empresas parceiras, por meio de cotas de aprendizagem profissional. O Pão dos Pobres oferece 15 oficinas, entre elas cursos de gastronomia, oficina mecânica e projetista.

No serviço de acolhimento, são atendidas 160 crianças de 0 a 18 anos que recebem alimentação, medicação, escola e lazer. "O Pão dos Pobres é uma entidade que proporciona o acolhimento de crianças que sofreram abuso na família e violência dos seus direitos", destaca.

De acordo com o gerente administrativo e financeiro da Fundação Pão dos Pobres, o trabalho dos profissionais da instituição é entregar para a sociedade um jovem com melhores condições de enfrentar o mercado de trabalho e proporcionar uma melhor qualidade de vida para crianças que são acolhidas na entidade. "Nosso trabalho é ser referência no Rio Grande do Sul como entidade do Terceiro Setor que presta atendimento social e assistencial a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social", acrescenta.

Tombado em 2014 pelo município de Porto Alegre, o prédio da Fundação Pão dos Pobres passou por uma restauração das fachadas internas. O alemão Joseph Lutzenberger foi artista plástico, arquiteto e professor do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Naturalizado brasileiro em 1950, ele emigrou em 1920 e criou sua família em Porto Alegre. Entre os seus prédios projetados mais conhecidos podem ser citados o Pão dos Pobres, a Igreja São José e o Palácio do Comércio. Com a iluminação noturna, chama a atenção a fachada do prédio voltada para a avenida Praia de Belas, em Porto Alegre.