Final de semana será de tempo firme e altas temperaturas em Porto Alegre

Embora o sábado (11) tenha amanhecido com o céu nublado em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o final de semana será marcado pelo tempo firme e altas temperaturas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, os termômetros podem registrar 28ºC neste domingo (12).



“Teremos um período prolongado de sol, uma semana inteira, com alguns momentos de nebulosidade, como acontece neste sábado (11)”, reforça a meteorologista Estael Sias, da MetSul. De acordo com ela, o Estado está sob o domínio de uma massa de ar seco, que configura uma onda de calor.

Na próxima semana, ao longo da quarta-feira (15), a máxima atinge os 35ºC em Porto Alegre. Um aumento gradativo ocorre com o decorrer dos dias, chegando a 37ºC, na sexta-feira. Já na região do Vale dos Sinos, a temperatura pode chegar a 39ºC, com tempo seco.



“O La Niña está por trás disso, ele favorece a irregularidade da chuva e os períodos de estiagem. Já temos elevado índice de queimadas no Oeste e em parte da fronteira com o Uruguai, resultado da influência do La Niña”, explica a meteorologista.



A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA) registrou, na última quinta-feira (9), o retorno do La Niña. As condições estão presentes no Pacífico Tropical e devem persistir de fevereiro a abril de 2025 (59% de chance), com uma transição para neutralidade provavelmente durante março a maio de 2025 (60% de chance).

Segundo a agência norte-americana, as condições de La Niña surgiram em dezembro e foram refletidas em temperaturas da superfície do mar abaixo da média no Oceano Pacífico equatorial Central e Centro-Leste.



No Rio Grande do Sul, a chuva deve voltar a ocorrer a partir do dia 20 de janeiro, com a possibilidade de reverter o cenário de estiagem.