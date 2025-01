Calor intenso se espalha pelo Rio Grande do Sul neste fim de semana

O fim de semana promete ser típico de verão em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, a combinação de calor intenso e baixa umidade será marcante, especialmente no Oeste e Noroeste do Estado, onde os índices de umidade abaixo de 30% aumentam o desconforto para a população e elevam o risco de incêndios. A estiagem continua preocupando as lavouras dessa região, que enfrentam alta demanda hídrica.

as temperaturas poderão alcançar 37°C em algumas localidades, com marcas próximas a 35°C na maior parte do Estado. No Litoral, a sexta-feira (10) será de sol com variação de nuvens. O vento deve ganhar intensidade do meio para o final da tarde, trazendo um alívio para o calor, especialmente no Leste e no Sul. Na Região Metropolitana e em Porto Alegre, o sol predomina, com períodos de maior nebulosidade à tarde e possibilidade de chuva isolada e passageira. Durante sábado (11) e domingo (12), o tempo continuará favorável para atividades ao ar livre, com vento no fim das tardes ajudando a amenizar o calor durante as noites. Mesmo fora do Oeste gaúcho, porém,, com marcas próximas a 35°C na maior parte do Estado. No Litoral, a sexta-feira (10) será de sol com variação de nuvens. O vento deve ganhar intensidade do meio para o final da tarde, trazendo um alívio para o calor, especialmente no Leste e no Sul.