Cinco piscinas públicas de Porto Alegre estão abertas e com acesso gratuito

As cinco piscinas públicas de Porto Alegre, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), ficam abertas até o dia 28 de fevereiro. O acesso é gratuito e todas têm uma programação durante o verão.Para acessar as piscinas, é necessário solicitar um documento, ou seja, carteirinha diretamente nos locais. De acordo com a Smelj, as pessoas, antes de utilizarem o espaço, precisam participar da Oficina de Saúde, com orientações sobre como usar a piscina.