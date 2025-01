Oeste do Rio Grande do Sul terá quinta-feira de muito calor

A massa de ar seco segue intensa e domina as condições do tempo em todo o território gaúcho durante a quinta-feira (9). O calor, que vem ganhando força progressivamente, será mais forte na Região Oeste, em municípios como Alegrete, onde as máximas podem superar os 36°C e a umidade relativa do ar ficará reduzida entre 20 e 30%.



Na Metade Leste, o tempo seco com sol e poucas nuvens se mantém, mas há remota chance de chuva muito isolada nos Campos de Cima da Serra. No Litoral, será mais um dia proveitoso nas praias gaúchas, mesmo que com períodos de maior nebulosidade e chance de instabilidade passageira entre o final da tarde e o início da noite.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a quinta será de sol e nuvens com vento persistente durante a tarde. Momentos de maior nebulosidade até poderão ocorrer, mas não serão a tônica do dia. A temperatura máxima na Capital será de 30°, enquanto as mínimas não ficarão abaixo dos 19°C.



Na sexta-feira (10), o tempo fica firme com bastante sol e poucas nuvens em toda a região. O vento segue mais intenso durante a tarde e ao anoitecer, mas as máximas se elevam e podem alcançar os 33°C.