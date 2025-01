Dmae realiza concorrências públicas para obra em casas de bombas e comportas

Duas concorrências públicas foram abertas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para realização de obras de qualificação do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre. Em abril/maio de 2024, o Rio Grande do Sul passou pela maior catástrofe climática de sua história, inundando a região central e diversos bairros de Porto Alegre.



A primeira das concorrências públicas definirá a empresa que fará as intervenções em quatro Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), enquanto a segunda viabilizará o fechamento definitivo de quatro comportas. A informação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de 30 de dezembro de 2024.



A licitação de casas de bombas tem preço máximo admitido de R$ 51,9 milhões, contemplando o primeiro lote de Ebaps resilientes em caso de cheia do Guaíba. São elas: 17 e 18, no Centro Histórico; 12, no entorno do estádio Beira-Rio; e 20, na Vila Minuano, no bairro Sarandi. A contratação incluirá a reforma dos prédios, elevação de painéis, substituição de motores e instalação de geradores permanentes.

Projetos estão em elaboração desde julho de 2024

Os projetos das novas casas de bombas estão em elaboração desde julho do ano passado, quando uma empresa foi contratada para trabalhar junto aos técnicos do Dmae. O segundo lote, que também tem quatro estações, já está sendo projetado. As obras serão licitadas e realizadas de forma concomitante - ou seja, com múltiplos lotes andando ao mesmo tempo. A abertura das propostas será em 21 de janeiro.



Antes mesmo da abertura da licitação, as casas de bombas do Centro Histórico já passaram por intervenções de segurança, incluídas em contrato de manutenção firmado anteriormente pelo Dmae. Foram construídas chaminés de equilíbrio, em concreto armado, para proteger os motores de eventuais cheias. As melhorias serão concluídas no mês de janeiro.



A licitação tem preço máximo admitido de R$ 3,5 milhões para o fechamento definitivo, em concreto, das comportas 8, 9, 10 e 13 - processo que já está em andamento na passagem 3. Também está em andamento a concorrência pública para substituição dos portões 11, 12 e 14.

Vários bairros de Porto Alegre ficaram muitos dias com as ruas alagadas TÂNIA MEINERZ/JC