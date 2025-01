Emergência do HCPA restringe atendimentos de 13 de janeiro a 16 de março por conta de obras

As Emergências adulto e pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) estarão restritas no período de 13 de janeiro a 16 de março para a realização de obras no local. A reforma visa ao reparo urgente no contrapiso para a segurança de pacientes e funcionários. Nesse período, serão recebidos apenas pacientes encaminhados de ambulância pelo Samu. A orientação é de que a população procure outros serviços da rede de saúde. Aqueles que precisarem de internação no HCPA serão regulados desses locais para atendimento na instituição.

Como medida de contingência, serão disponibilizados 10 leitos para pacientes críticos adultos e sete leitos para pacientes pediátricos em outra área localizada no mesmo prédio. A instituição contará ainda com dois boxes de estabilização clínica para o recebimento de pacientes vindos de ambulância. Também serão acolhidos pacientes oncológicos em tratamento na instituição, em pós-operatório recente e transplantados provenientes dos ambulatórios do HCPA em situação de urgência.



Pacientes em acompanhamento ambulatorial deverão procurar suas equipes de referência nos horários de atendimento em caso de agravamento do quadro de saúde ou buscar outras unidades de saúde.



O atendimento será gradualmente retomado a partir de 20 de fevereiro, quando parte da Emergência será liberada para uso e poderá receber mais pacientes referenciados, encaminhados pela rede municipal. As Emergências Adulto e Pediátrica voltam a funcionar normalmente em 17 de março.



“Esta reforma foi programada para ser realizada no menor tempo possível, inclusive com o reforço de equipes externas para dar mais celeridade em todas as etapas”, explica Luís Eduardo Rohde, diretor médico do HCPA. Ele acrescenta que, historicamente, os períodos de janeiro e fevereiro apresentam redução na procura por atendimentos. “Nosso objetivo é estar com o local pronto quando a demanda voltar a crescer no mês de março”, destaca.



O HCPA reafirma seu compromisso com a rede de atenção à saúde e seguirá trabalhando em conjunto para assegurar que os pacientes recebam o cuidado necessário, de forma integrada, com responsabilidade e compromisso com a excelência no atendimento.





CRONOGRAMA





De 13 de janeiro a 19 de fevereiro - Emergências adulto e pediátrica restritas a pacientes encaminhados de ambulância pelo Samu.





De 20 de fevereiro a 16 de março - Retomada parcial e gradativa dos atendimentos para receber mais pacientes da rede municipal regulados pela Secretaria Municipal de Saúde.



17 de março - Atendimento normal.