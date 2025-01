Suspeita de envenenar bolo, em Torres, também levou comida para o sogro

envenenado o bolo que ocasionou a morte de três pessoas, em Torres bananas e leite em pó para a casa dos sogros, ainda em setembro. Dois dias depois, o sogro - marido de Zeli dos Anjos, pessoa que preparou o bolo -, morreu por intoxicação alimentar. As informações foram confirmadas pelo delegado Marcos Veloso, responsável pelo caso, na tarde desta terça-feira (7).



Embora a morte do marido de Zeli tenha ocorrido dois meses antes do consumo do bolo envenenado, o corpo será exumado para contribuir com as investigações. Segundo a Polícia Civil, a relação entre a suspeita e a família era harmoniosa, mas com desavenças, que ocorreram há vinte anos. A reportagem, no entanto, não teve acesso aos depoimentos. Deise Moura dos Anjos, principal suspeita de ter, no Litoral Norte, também levoupara a casa dos sogros, ainda em setembro. Dois dias depois, o sogro - marido de Zeli dos Anjos, pessoa que preparou o bolo -, morreu por intoxicação alimentar. As informações foram confirmadas pelo delegado Marcos Veloso, responsável pelo caso, na tarde desta terça-feira (7).Embora a morte do marido de Zeli tenha ocorrido dois meses antes do consumo do bolo envenenado, o. Segundo a Polícia Civil, a relação entre a suspeita e a família era harmoniosa, mas com desavenças, que ocorreram há vinte anos. A reportagem, no entanto, não teve acesso aos depoimentos.

A suspeita, Deise Moura dos Anjos, nora de Zeli dos Anjos, foi presa preventivamente, no último domingo (5), e encaminhada ao Presídio Estadual Feminino de Torres. Ela foi detida por triplo homicídio e por tripla tentativa de homicídio, ambos duplamente qualificados.



Em uma nota divulgada nas redes sociais, a defesa de Deise, representada pelos advogados Vinícius Boniatti, Gabriela S. Souza e Manuela Almeida, alega que “ainda não teve acesso integral à investigação". O inquérito que analisa o caso deve ser concluído no prazo de 30 dias.

LEIA TAMBÉM: Mulher que preparou o bolo de Torres apresenta piora no quadro de saúde

O consumo do bolo ocorreu em 23 de dezembro, em uma celebração de Natal. Na ocasião, seis pessoas consumiram o alimento - três delas faleceram em um curto período de tempo, duas foram internadas e uma foi liberada logo após o consumo.

A Polícia Civil confirmou a presença de arsênio tanto no sangue, quanto na urina e no conteúdo estomacal das vítimas. A farinha foi identificada como fonte de contaminação, já o arsênio utilizado no preparo foi encontrado no município vizinho, em Arroio do Sal.



Das pessoas internadas, apenas Zeli está em observação médica. Conforme o último boletim do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, o quadro de saúde está estável.