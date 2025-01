Atraso na coleta de lixo em Imbé deve ser resolvido em até 48 horas, diz prefeitura

Um atraso na coleta de lixo no município de Imbé, no Litoral Norte, já está sendo resolvido pela prefeitura. Em nota encaminhada nesta sexta-feira (3) ao Jornal do Comércio, a prefeitura informa que nove caminhões foram contratados para fazer o devido recolhimento do lixo. “A empresa responsável está trabalhando e em até 48 horas o serviço estará em dia”, destaca o documento.

O motivo essa demora no recolhimento, segundo a prefeitura de Imbé, além do movimento grande na cidade e um aumento na produção de lixo comparado aos últimos anos, é a enorme quantidade de caminhões que levam o lixo até o terminal de transbordo, em Tramandaí, visto que o local recebe resíduos de Imbé e diversas outras cidades do Litoral Norte.



O executivo municipal local acrescenta que há uma limitação da capacidade do transbordo em receber o lixo, já que após a chegada no local os resíduos são levados em carretas para a cidade de Minas do Leão, na Região Carbonífera do Estado, o que acarreta no aumento do tempo de espera dos caminhões para descarregar.



Outro fator citado no texto está relacionado ao tráfego intenso de veículos na cidade, em especial para chegar até Tramandaí, na Ponte Giuseppe Garibaldi, o que ocasiona demora ainda maior no tempo que os caminhões têm para recolher o lixo.