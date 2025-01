Ponte provisória instalada em Feliz após enchentes é destruída por correnteza do rio Caí

Uma ponte provisória instalada na cidade de Feliz, a cerca de 80 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi destruída pela correnteza do rio Caí. Ela foi erguida após as enchentes de maio de 2024, que atingiram vários municípios do estado.

A cidade registrou uma forte chuva nesta quinta-feira (2) e a estrutura caiu, cerca de três meses depois da inauguração, ocorrida em outubro de 2024. A ponte ligava o centro da cidade às regiões de São Roque e Picada Cará.

"A nossa ponte de contêineres, a nossa ponte baixa, tá totalmente danificada, não se sabe de fato a proporção dos danos, mas a gente pede a população para evitar se deslocar para cá, porque essa área acaba sendo de extremo risco", afirmou Júnior Freiberger (PSD), prefeito do município.

Sem a ponte, não há ligação entre os dois lados do município, para veículos pesados. A alternativa é seguir por Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto de cerca de 20 km.

A ponte tinha nove contêineres com estruturas metálicas e foi feita a partir da mobilização de moradores, poder público e iniciativa privada.

Segundo a prefeitura, na manhã desta sexta-feira (3), em avaliação visual preliminar, percebeu-se que houve a movimentação de contêineres da base, possivelmente causada pela erosão do leito do rio Caí.

"Esta movimentação fez com que a estrutura de madeira da pista se quebrasse ao meio. Também ocorreram danos nos acessos das duas cabeceiras, que foram bloqueados", afirmou o prefeito.