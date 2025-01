CEEE restabelece energia para 95% dos clientes afetados no 1º dia de 2025

O grande volume de chuva e os ventos fortes registrados na tarde de quarta-feira (1º) causaram transtornos em Porto Alegre e na Região Metropolitana no início de 2025. Às 19h desta quinta-feira (2), segundo boletim da CEEE Equatorial, foi restabelecido o fornecimento de energia para 95% dos clientes — dos 115 mil que ficaram sem luz no pico do desabastecimento causado pelo evento meteorológico. O número de consumidores que aguardam caiu para 5,4 mil, informou a empresa, nas nas cidades de Porto Alegre, Viamão e Santo Antônio da Patrulha.A previsão da empresa é de que, até o final do dia, o serviço esteja totalmente regularizado, exceto em casos pontuais que podem ocorrer durante os atendimentos.De acordo com o Climatempo, o acumulado de chuva chegou a 88 mm, enquanto as rajadas de vento atingiram 69 km/h no aeroporto de Porto Alegre, com uma máxima de 74 km/h registrada no aeroporto de Canoas. A CEEE solicita que a população informe qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento.