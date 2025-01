Quinta-feira será marcada por calor e risco de temporais no RS

No primeiro dia útil de 2025, a instabilidade não terá força para alcançar o interior do Rio Grande do Sul de forma mais ampla. Por outro lado, há chance de chuva muito isolada em partes do Alto Uruguai e Noroeste nesta quinta-feira (2). Uma frente fria atuará pelo oceano e assim o tempo fica instável com alternância de aberturas de sol e momentos de chuva na Metade Leste. As informações são da MetSul Meteorologia.

Há risco de temporais isolados novamente, especialmente no entorno da Lagoa dos Patos, Litoral, Grande Porto Alegre e Serra. O abafamento seguirá intenso, especialmente na Metade Norte e Oeste. As máximas deverão oscilar ao redor de 32°C a34°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece, mas a presença de uma frente fria deixará o tempo instável com variação

de nuvens e pancadas de chuva. Não se afasta a possibilidade de temporais isolados com raios e chuva forte na Capital.

A partir de sexta-feira (3), uma massa de ar seco toma conta do Estado com previsão de sol e refresco. As noites, manhãs e madrugadas serão amenas para o padrão normal da época.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 35°C

Mínima:18°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 31°C

Mínima: 19°C