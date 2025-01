Mais de 300 escoltas foram realizadas pela EPTC em 2024

Ao longo de 2024, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou cerca de 300 escoltas em Porto Alegre. As operações garantiram a segurança e a agilidade no transporte de cargas e de ajuda humanitária durante os trajetos. “Nossas equipes tiveram um trabalho fundamental ao longo deste ano, sobretudo durante a enchente. Com o apoio dos agentes de fiscalização, os deslocamentos ocorreram entre 50% e 80% mais rápido ao destino final do que se fosse realizado sem o nosso acompanhamento.”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.