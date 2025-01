Último dia de 2024 é marcado pelo calor no Rio Grande do Sul; Virada será de tempo firme

O calor ganhou força no Rio Grande do Sul durante a última tarde de 2024. Segundo a MetSul Meteorologia, os termômetros marcam entre 33 a 35°C em diversas cidades, com destaque para a região das Missões, no Oeste, o Alto Uruguai e a área central do território gaúcho, onde as máximas oscilam entre 36 a 38°C. A virada de ano será marcada de tempo firme, sem chuva, na maioria das regiões.



Ainda durante a tarde, há potencial para chuva isolada e rápida em áreas da Metade Norte, com possibilidade de temporal passageiro e isolado. Durante a troca de ano, no entanto, o tempo ficará estrelado na metade Oeste do Estado, com temperatura ao redor de 24 a 26°C. Na faixa Leste e Sul, há previsão de poucas nuvens e a temperatura deve ficar ao redor de 22°C.



Já no entorno da lagoa dos Patos, os prognósticos apontam que, principalmente, na Costa Doce e Zona Sul, o céu ficará nublado e sem chuva. No litoral Norte, a previsão é de céu claro e vento fraco do Nordeste, enquanto no litoral Sul, os prognósticos indicam céu nublado e tempo ventoso, mas também sem chuva.



Conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, o primeiro dia de 2025 será marcado pelo abafamento, com sol e nuvens, na Região Metropolitana, Porto Alegre e no litoral. Porém, entre a tarde e à noite “a aproximação de uma frente fria poderá trazer nuvens carregadas, com pancadas de chuva e temporais isolados”.

Na quinta-feira (2), a passagem da frente fria pode ocasionar chuva a qualquer momento do dia. “Inclusive, há risco de chuva forte e temporais passageiros”, complementa Estael. A tendência é de chuva abrangente atingindo tanto o litoral quanto a Serra Gaúcha.



Com isso, o vento passa a ingressar do quadrante Sul, o que propicia tempo firme entre a sexta-feira (3) e o final de semana. A manhãs e madrugadas serão com temperaturas mais baixas, com máximas de 20°C.