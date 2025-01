DMLU prepara operação de limpeza do Réveillon 2025

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizará uma operação especial de limpeza nas ruas do entorno do Parque Harmonia, após a Festa de Réveillon 2025. Mais de 200 mil pessoas devem participar da celebração, conforme a expectativa da GAM3 Parks, concessionária que administra o espaço.



Os serviços de coleta e varrição serão feitos nas avenidas Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva, João Goulart, rua Otávio Francisco Caruso da Rocha e os trechos das Orlas 1 e 3 e bairro Cidade Baixa. Os trabalhos iniciam-se às 3h do dia 1º de janeiro e deverão se estender pelo turno da manhã.

Cerca de 100 garis serão convocados para o serviço, auxiliados por um caminhão compactador. Já a limpeza dentro do Parque Harmonia será executada pela concessionária GAM3 Parks.



“Após um ano de muito trabalho e grandes desafios após a enchente, o DMLU está novamente auxiliando a limpeza da cidade em um dia festivo. Dessa vez, em um evento feliz, na maior e mais bela festa de Porto Alegre, limpando o entorno do Parque Harmonia após o Reveillon 2025”, destaca o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarke