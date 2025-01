Trânsito leve a moderado nas praças de pedágio da EGR

O trânsito é considerado moderado, nesta terça-feira (31) na praça de pedágio em Viamão, na ERS-040, administrada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Pelo local passaram 11 veículos por minuto no sentido Região Metropolitana – Litoral. Nas demais praças da EGR, o trânsito foi muito leve.



ERS-129 já está liberada após queda de barreira



A assessoria de comunicação social da EGR comunica que devido às obras de retirada material no acostamento da rodovia ERS-129, ainda em decorrência da catástrofe climática ocorrida em abril/maio, levou a queda de barreiras entre Muçum e Vespasiano Corrêa.



Então, a EGR teve de bloquear na segunda-feira (30), a ERS-129, no quilômetro 89. Os motoristas tiveram de manter alerta para sinalização no local. Nesta manhã, a concessionária conseguiu liberar a rodovia para o trânsito normal.

Obras sobre o Rio Forqueta

A EGR informa, em sua página oficial na Internet, que está executando em ritmo acelerado as obras de construção de uma travessia do tipo “passagem molhada” sobre o Rio Forqueta, localizada entre Arroio do Meio e Lajeado, nas proximidades da ponte do exército.

Nesta semana, a estatal está realizando os serviços de terraplanagem no local. Anteriormente, a EGR já havia implementado a base e a colocação de 65 aduelas que formam 13 galerias que irão servir de estrutura para facilitar a passagem d’água e uma placa de concreto de consolidação no topo, para viabilizar o tráfego de veículos entre as cidades.

A “passagem molhada” contará com uma extensão total de 400 metros, cuja finalidade será facilitar a circulação dos usuários, permitindo a passagem no sentido de Lajeado para Arroio do Meio. Dessa forma, a ponte do exército poderá ser utilizada exclusivamente por aqueles que trafegarem no sentido contrário, ou seja, de Arroio do Meio para Lajeado.