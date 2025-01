CEEE Equatorial alerta para perigo de soltar fogos próximo à rede elétrica

A contagem regressiva para o fim de 2024 já está terminando e a CEEE Equatorial repassou algumas orientações em relação aos perigos de fogos de artifício próximos à rede elétrica. O cuidado é necessário para evitar acidentes com feridos ou causar interrupção do fornecimento de energia elétrica para a população. O primeiro ponto a ser observado é a distância de postes e fiação elétrica. Conforme nota da distribuidora, em hipótese alguma fogos de artifício e rojões devem ser disparados em direção à rede.

“Além do perigo de interromper o fornecimento de energia para a população em uma data tão importante, como a virada do ano, existe ainda o risco ainda mais grave de provocar acidentes”, afirma o executivo de Segurança do Trabalho da CEEE Equatorial, Pedro Henrique Guimarães Silva. Caso algum objeto fique preso na rede elétrica, não se deve tocar ou se aproximar do local. Apenas profissionais da CEEE Equatorial estão capacitados para atuar na rede elétrica de forma segura.

No Rio Grande do Sul, é proibido o uso de fogos de artifício que produzam barulho de mais de cem decibéis, e existem ainda legislações complementares em cada município.



Como evitar acidentes:



- Não monte baterias de fogos ou faça disparos próximos à rede elétrica, tanto pública quanto residencial;



- Faça a queima de fogos em áreas livres e abertas, e longe de vegetação próxima da fiação elétrica, transformadores e outros equipamentos;



- Compre artefatos com certificação e siga à risca as orientações dos fabricantes para evitar qualquer imprevisto.



Em caso de acidente:



- Isolar o local para impedir a aproximação de pessoas;



- Jamais tocar em fios partidos;



- Acionar o Corpo de Bombeiros (193);