Proximidade do sorteio da Mega da Virada causa demora nas apostas virtuais

Com o prazo das apostas da Mega da Virada se encerrando nesta terça-feira (31), às 18h (horário de Brasília), se verificou até cerca de uma hora de espera para que fosse possível fazer o jogo de forma online no site da Caixa no começo da tarde desta segunda-feira (30). A grande procura se deve, fundamentalmente, ao interesse despertado pelo alto valor do prêmio, estimado em R$ 600 milhões.

O montante não acumula para outro sorteio. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. Se pela via online estava demorando para fazer as apostas, nas Lotéricas no entorno do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, as pessoas não tiveram muita dificuldade para tentar a sorte.

Em um estabelecimento da rua General Lima e Silva, a diarista Vanessa Bueno de Ramos, 40, fez um bolão e uma aposta simples, investindo R$ 24,90. Ela adianta que, se ganhar o prêmio, o primeiro enfoque será para a família e também deseja apoiar muitos projetos sociais. “Que é meu sonho”, diz Vanessa.

Já o cabeleireiro André Kozlowski, 56, desembolsou R$ 37,00 para concorrer na Mega. Parte do dinheiro foi para fazer um bolão com a própria atendente da Lotérica que fez sua aposta. Sobre o que fará se vencer o sorteio, ele adianta que uma meta é ajudar pessoas, “porque é muito dinheiro, isso não é uma coisa que tem que ficar acumulada para uma pessoa só”. E outro desejo dele é um pouco de descanso. “E vou tirar, finalmente, as minhas férias”, almeja.

Em um estabelecimento na avenida Venâncio Aires, o motorista de aplicativo Alexandre Oliveira e Silva, 55, que normalmente faz a sua “fezinha” por meio de bolões com amigos, dessa vez resolveu arriscar em apostas simples, fazendo três jogos, a R$ 15,00 no total. Ele também pensa em ajudar outras pessoas com o prêmio. “É muito dinheiro, eu não vou gastar isso até morrer”, argumenta Silva.

Porém, apesar do valor expressivo envolvido, o educador e terapeuta financeiro, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin) e do Grupo DSOP, Reinaldo Domingos, recomenda cautela e que os ganhadores poupem. “Já vi vários casos de pessoas que perderam milhões, pois não respeitaram o dinheiro que ganharam, distribuindo e gastando sem controle”, adverte. Ele frisa que quem poupa pode ajudar muito mais pessoas, por muito mais tempo.

O representante da Abefin comenta que se a pessoa ganhar sozinha e investir em uma aplicação que tenha em média o rendimento de 1% mensal, essa pessoa terá o rendimento de R$ 6 milhões por mês. Em uma aplicação bem conservadora de 0,3% ao mês, o retorno será de R$ 1,8 milhões. Sobre onde aplicar o valor, Domingos sugere sempre a variação de investimentos, não apostando em apenas uma linha.

De acordo com cálculos da Caixa, se apenas um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar o valor na poupança da instituição financeira, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês. O sorteio da Mega da Virada acontecerá nesta terça-feira (31), às 20h, ao vivo pela TV Globo. No perfil do Youtube da Caixa e no perfil das Loterias Caixa no Facebook também é possível acompanhar a transmissão.