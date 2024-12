Ruas esvaziadas em Porto Alegre

Com a passagem do Natal e o Ano Novo se aproximando, ruas de Porto Alegre surgiram esvaziadas nos últimos dias de 2024. Espaços tradicionalmente movimentados no final de semana - como o Viaduto Otávio Rocha (foto), as avenidas no Centro Histórico e o Brique da Redenção - estiveram quase desertos, dando a paisagens típicas da Capital um aspecto bem diferente do usual. O baixo movimento em ruas, avenidas e calçadas reflete a debandada dos porto-alegrenses para curtir o feriadão nas praias ou em destinos turísticos fora da Região Metropolitana. De segunda-feira a sábado, cerca de 288,9 mil veículos realizaram o percurso Capital-Litoral, conforme informou a concessionária CCR ViaSul.