Emergência do Hospital São Lucas da Pucrs fecha a partir do dia 2 para reformas

A emergência do Hospital São Lucas da Pucrs ficará fechada de 2 a 18 de janeiro para reformas estruturais, com atendimento exclusivamente por meio de encaminhamentos referenciados. As obras serão realizadas no piso da emergência SUS, danificado em decorrência doseventos climáticos ao longo de 2024, que comprometeram o processo de higienização e desinfecção da unidade. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Para minimizar os impactos, a instituição definiu ações específicas, como a interdição temporária de dez leitos fixos da emergência, manutenção de atendimentos via Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint), com gestão e critérios definidos pelo hospital, além de estabelecer horários para aceitação de pacientes, evitando longos períodos de espera. Os encaminhamentos de vagas serão feitos diretamente a Unidades de Internação ou UTIs, conforme necessário, e serão disponibilizados, ainda, 40 leitos de enfermaria clínica para atender a retaguarda da emergência.



Conforme o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a obra será conduzida de forma a causar o menor impacto possível às pessoas. "Buscamos sobretudo a segurança de pacientes e colaboradores da instituição." Já o Hospital reforça seu compromisso com o atendimento seguro e de qualidade à população e destaca que a manutenção é essencial para seguir proporcionando aos pacientes um ambiente cada vez melhor.

Os três prontos-atendimentos de Porto Alegre – PAs Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul – e a UPA Moacyr Scliar também estarão de sobreaviso às demandas que surgirem no período.