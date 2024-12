Trânsito na FreeWay é intenso em direção ao Litoral Norte

O movimento do trânsito na FreeWay (BR-290) nesta manhã deste sábado (28) é intenso no sentido da Região Metropolitana de Porto Alegre em direção ao Litoral Norte. Já estão se formando filas nas praças de pedágio da rodovia, com espera entre 5 a 10 minutos para passar pelo local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, neste momento, há muitos veículos com pane mecânica no acostamento, causado pelo "para e arranca".



Neste sábado (28), a previsão da CCR ViaSul, administradora da FreeWay, é de 72 mil carros. Os motoristas devem ter paciência para enfrentar o trânsito pesado. De domingo a terça-feira (29, 30 e 31) o volume diário fica pouco acima dos 32 mil automóveis, seguindo em diminuição na quarta e quinta (1 e 2), com 19 e 31 mil carros, respectivamente.



Já a previsão do movimento no trânsito na FreeWay, neste sábado, no sentido Litoral Norte – Região Metropolitana é bem mais tranquila com cerca de 24 mil veículos. A CCR ViaSul alerta os motoristas para não ultrapassar os limites de velocidade da rodovia.

Fiscalização e multas na rodovia



A PFR está utilizando as câmeras de monitoramento da CCR ViaSul para fiscalizar e multar os motoristas que fizerem uso inadequado do acostamento da BR-290. “Quem for flagrado pelas câmeras da concessionária será multado”, informa o chefe do núcleo de comunicação da PRF do Rio Grande do Sul, Douglas Paveck Bomfim.



FreeWay não tem liberação de acostamento



A FreeWay não tem prevista a liberação de seu acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela concessionária junto aos órgãos competentes (PRF e Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais.



A liberação dos trechos, em casos excepcionais, só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.





Trânsito na BR-386 também deve se intensificar





A CCR ViaSul informa que o trânsito na BR-386 também deve se intensificar. A BR-386 é uma importante rodovia que liga Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com o município de Iraí, na divisa com Santa Catarina. A previsão de fluxo é de 170 mil carros, nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro de 2025.



No sentido interior, neste período é de 84 mil carros. Neste sábado, sentido interior, devem passar pela BR-386, cerca de 12 mil veículos e no domingo, no sentido interior, ao redor de 6 mil carros. No sentido Capital, neste período são cerca de 86 mil. Já no sentido Capital, neste sábado, são esperados aproximadamente 15 mil veículos e no domingo, ao redor de 6,5 mil carros.