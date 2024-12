Guias do IPTU 2025 estarão disponíveis a partir de 2 de janeiro

A partir do dia 2 de janeiro, a prefeitura de Porto Alegre inicia o envio digital das guias do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2025. Quem estiver cadastrado para receber o documento pelo WhatsApp ou quem optar pela emissão no site terá acesso à guia. Já os e-mails com as instruções para baixar o documento serão enviados ao longo da semana.



"Mais uma vez, o IPTU Digital reafirma nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade, oferecendo praticidade para os contribuintes e contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e responsável", garante o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Os pagamentos à vista com desconto de até 11% têm o prazo máximo de 7 de fevereiro. O desconto total é formado em conjunto com o cidadão, a exemplo das duas últimas edições do IPTU Digital: 5% pela antecipação, 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas que não possuem dívidas com a prefeitura, além de até 3% de desconto extra para quem exigir e incluir CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE) ao longo do ano, conforme o número de notas emitidas.



Para aqueles que preferirem parcelar o pagamento, o tributo poderá ser dividido em até dez vezes, com vencimentos mensais entre março e dezembro de 2025. A adesão ao parcelamento é automática, mediante o pagamento da primeira parcela até o vencimento, em 10 de março.



As guias podem ser emitidas no site do IPTU, via Whatsapp ou no aplicativo 156+POA. É necessário fornecer a inscrição do imóvel e CPF ou CNPJ do proprietário. Quem não souber a inscrição, pode consultar também no site.