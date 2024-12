Hospitais de Porto Alegre estão com baixo estoque de sangue

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), por exemplo, necessita dos tipos sanguíneos O (negativo), B (negativo e positivo) e AB (negativo) que estão no limite crítico. E em alerta, O (positivo), A (positivo) e AB (positivo).



A assessoria de comunicação social do HCPA informa que os doadores podem fazer o agendamento pela Unidade Básica de Saúde Santa Cecília fica no 2º andar e a entrada deve ser feita pela rua São Manoel, 543. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente para moradores da Capital e Região Metropolitana. Aos sábados, das 8h às 12h, limitado a 80 doadores, conforme agendamento prévio da equipe de captação para grupos. O telefone para contato é (51) 3359.8504.



A doação de sangue é um procedimento simples e seguro no qual uma pessoa voluntária doa uma pequena quantidade de sangue. Antes de ser disponibilizado para uso médico, o sangue doado é cuidadosamente testado para garantir que esteja livre de doenças transmissíveis.



A doação deve ser realizada respeitando intervalos. Para homens, considera-se um máximo de quatro doações anuais, com intervalo mínimo de dois meses entre cada uma. Para mulheres, podem ser feitas até três doações, respeitando um intervalo de pelo menos três meses.



A coleta é realizada pelo Serviço de Hemoterapia do Hhemo, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h, e sábados, das 7h30min às 12h. O banco de sangue estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. O doador precisa fazer o agendamento pelo telefone (51) 3314-3072 ou pelo WhatsApp (51) 99235-6964.



A doação ocorre no bloco E. O acesso externo deve ser feito pela rua Tiradentes, 333, ao lado do estacionamento do hospital. No dia da coleta, o doador deverá apresentar um documento de identificação oficial com foto.



Para doar sangue é necessário:



• Estar em boas condições de saúde;



• Estar alimentado;



• Ter entre 16 e 69 anos;



• Menores de 18 anos devem apresentar autorização escrita do responsável e cópia do documento de identidade com foto do pai, mãe ou tutor;



• Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem feito ao menos uma doação antes dos 60 anos;



• Pesar no mínimo 50 quilos;



• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;



• Ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Santa Casa também necessita repor estoque de sangue

redução importante de mais de 50% no número de doadores ao longo dessa semana. De acordo com a assessoria de comunicação social da Santa Casa, a média ideal da instituição hospitalar é de 80 doadores por dia para atender a demanda.



Com a redução de doações nessa última semana, o banco de sangue da Santa Casa já apresenta estoque abaixo do necessário. Considerando a proximidade do feriado do Ano Novo, a situação tende a ficar bastante crítica. Todos os tipos de sangue são necessários, mas especialmente a doação de O negativo. As doações devem ser agendadas pelo site

HPS pede doadores do tipo O

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) precisa de doações de sangue, especialmente do tipo O, tanto positivo quanto negativo. Para doar, as pessoas devem preferencialmente fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-7658 (WhatsApp).



O banco de sangue funciona das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 13h às 17h, nas terças e quartas-feiras, no segundo andar do HPS, no Largo Teodoro Herzl, s/nº - Bom Fim. O local tem capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia.