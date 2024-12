Inscrições do Sisu começam em 17 de janeiro, diz MEC

O MEC (Ministério da Educação) publicou o edital do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) nesta quinta-feira (26). As inscrições começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 de janeiro de 2025. Para participar, o estudante deve preencher o cadastro socioeconômico e escolher o curso, instituição, turno, local e desejados. A inscrição será feita no portal do Sisu.

O resultado do aprovados será divulgado em 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025. Podem participar os estudantes que têm o ensino médio completo, que participaram do Enem 2024 e não zeraram a prova de redação. Treineiros não serão aceitos.

O Sisu é um sistema do governo federal que permite a entrada dos candidatos em universidades públicas, principalmente as instituições federais, usando a nota do Enem.

Cronograma do Sisu

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Resultados da 1° chamada: 26 de janeiro

Matrículas: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro