Acidente com ônibus e carreta deixa 37 mortos no interior de Minas Gerais, segundo a PRF

Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um automóvel deixou ao menos 37 mortos na rodovia BR-116 na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. A colisão ocorreu por volta das 3h30min no km 285 da rodovia, no bairro Lajinha.

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de remoção das vítimas havia sido concluído, e que estimava haver 32 e 35 pessoas mortas. "Ocorre que devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de vítimas", afirmou a corporação.

Por volta de 13h30min, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que as equipes de resgate localizaram "possíveis 37 vítimas em óbito, algumas delas carbonizadas no local".

O Governo de Minas disse que o número total de mortos deve ser confirmado após o trabalho de perícia pela Polícia Civil. O ônibus da empresa Entram saiu de São Paulo com destino Jequié, na Bahia, quando um pneu estourou e o veículo invadiu a contramão da BR-116, colidindo contra uma carreta carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também bateu no ônibus. Os três ocupantes do automóvel foram socorridos com lesões graves.

Com a colisão, o ônibus pegou fogo. Dos 45 passageiros que havia no coletivo, 13 foram resgatados e encaminhados para hospitais da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 4h. "As vítimas do Fiat Argo todas foram resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas do ônibus. O Corpo dos Bombeiros retirou 22 corpos do ônibus", disse o tenente Alonso Vieira Júnior.

A pista ficou totalmente interditada por cerca de 6 horas, de acordo com a PRF. O trecho foi parcialmente liberado no fim da manhã, em esquema de "pare e siga". Agentes orientam o trânsito no local.

O governador Romeu Zema disse que determinou mobilização total para o atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente. Zema afirmou que as forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência.

Disse, ainda, que colocou as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de trabalho e apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni.

"Toda minha solidariedade aos familiares e amigos. Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos", disse o governador, nas redes sociais.

O Governo do Estado informou que a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) ativou o Plano de Atendimento a Múltiplas vítimas no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O plano é aplicado em caso de grandes desastres, quando a equipe se prepara para receber um volume maior de pacientes ao mesmo tempo. Há vagas em situação de prontidão no terapia intensiva e no bloco cirúrgico da unidade.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escreveu nas redes sociais que enviou peritos para o estado de Minas Gerais para ajudar no reconhecimento das vítimas do acidente. "O Governo de São Paulo disponibilizou equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, que já estão a caminho de Minas Gerais para auxiliar as autoridades mineiras no trabalho de reconhecimento", afirmou.