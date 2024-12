Arco-íris duplo marca despedida da primavera e começo do verão em Porto Alegre

Um arco-íris duplo avistado em Porto Alegre e outras cidades da Região Metropolitana chamou a atenção de moradores na transição da primavera para o verão de 2024. Segundo a Metsul, entre 17h e 18h dessa sexta-feira (21), o fenômeno foi observado e muitos registros chegaram ao serviço.

Moradores do bairro Jardim Botânico, em direção ao Norte, e Alvorada foram surpreendidos pelo semicírculo multicolorido.

A Metsul explica que um arco-íris duplo se forma quando dois aparecem no céu simultaneamente. "O arco principal, ou primário, é o mais brilhante e bem definido, enquanto o arco secundário aparece acima do primário, com cores mais fracas e invertidas", descrevem os meteorologistas.

"O fenômeno é resultado da refração, reflexão e dispersão da luz solar nas gotículas de água presentes na atmosfera", acrescentam.

Em nota no site, o serviço detalha como ocorre o efeito visual:

"A diferença entre os dois arcos está na forma como a luz é refletida dentro das gotículas. No caso do arco primário, a luz entra na gotícula de água, sofre uma única reflexão interna e, ao sair, é decomposta nas cores do espectro visível. Já o arco secundário ocorre quando a luz sofre duas reflexões internas antes de sair da gotícula. Esse percurso adicional faz com que o arco secundário seja mais fraco e com as cores invertidas, pois a ordem do espectro se inverte devido à segunda reflexão. A separação entre os dois arcos, chamada de “banda escura de Alexandre”, é uma região mais escura no céu, situada entre o arco primário e o secundário. Isso acontece porque a luz refletida das gotículas de água na direção intermediária entre os dois arcos não é suficiente para criar um arco-íris visível. Essa característica acentua ainda mais a distinção entre os dois arcos e contribui para a beleza do fenômeno. Os arcos íris duplos são mais comuns em situações específicas, como após chuvas leves ou em áreas onde gotículas de água ficam suspensas no ar, como em cachoeiras. A posição do observador em relação ao sol e às gotículas de água também é crucial para a formação do fenômeno".