Solimar Amaro assume presidência da Kinder para mandato de dois anos

Solimar Amaro, diretor de Relações Institucionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), assumiu nesta quinta-feira (19) a presidência da Kinder - Centro de Integração da Criança Especial para um mandato de dois anos (2025/2026). Além de Amaro, foram empossados os novos "Embaixadores Kinder" da instituição. Entre eles, está Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio.

Os outros embaixadores são Fernando Lemos, presidente do Banrisul, Claudio Guenther, presidente da Stihl, e a ex-Miss Brasil, Deise Nunes. A solenidade de posse foi realizada no auditório Helda Gerdau Johannpeter e contou com as presenças da fundadora da Kinder, Bárbara Sybille Fischinger, da vice-prefeita eleita de Porto Alegre, Betina Worm, e dos vereadores Comandante Nádia (PL), Fernanda Barth (PL), Cláudia Araújo (PSD), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).

Segundo Amaro, que segue como diretor de Relações Institucionais da Pucrs, a Kinder é uma entidade atuante na Região Metropolitana de Porto Alegre, que, desde 1988, presta serviços de Educação Especial e Reabilitação para bebês, crianças e jovens deficientes múltiplos, com severidade moderada e grave, em situação de vulnerabilidade social, que oportuniza o acesso e inclusão social. A instituição atende atualmente, cerca de 250 crianças e jovens, com idade entre 0 e 24 anos.

"Boa parte das mulheres que estão com seus filhos na Kinder são 'mães solos' que foram abandonadas pelos companheiros tão logo a patologia foi diagnosticada. Aqui as mães e as crianças encontram acolhimento. A Kinder é um ciclo perfeito de resgate e de esperança à vida", acrescenta.

No seu discurso, Amaro, que atua há pelo menos 17 anos na instituição assistencial, exaltou a gratidão e a generosidade dos embaixadores da Kinder. "Quero agradecer aos novos embaixadores por aceitarem o desafio e também estender meus agradecimentos aos integrantes do Conselho Gestor, às empresas e às famílias. Todos vocês são corações solidários", destaca.

"Embaixadores Kinder": Fernando Lemos, presidente do Banrisul, o novo presidente da Kinder, Solimar Amaro, a ex-Miss Brasil, Deise Nunes, Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do JC, e Claudio Guenther, presidente da Stihl, com a fundadora da Kinder, Bárbara Sybille Fischinger ANDRESSA PUFAL/JC

Com sede no bairro Partenon (rua Marcone, 420), a Kinder é uma entidade filantrópica, fundada em 1988 pela fisioterapeuta Bárbara Sybille Fischinger, que nasceu na Alemanha Ocidental, em junho de 1937. Formada pela Faculdade de Friburgo, ela trabalhou em hospitais e centros de reabilitação na cidade de Stuttgart e, em 1966, veio para o Brasil.

A instituição educa, reabilita e habilita aproximadamente 250 bebês, crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. A Escola de Educação Especial Bárbara Sybille Fischinger tem atendimento em dois turnos na área de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As turmas são definidas pela identificação de níveis de compreensão e faixa etária. Os alunos aprendem no seu próprio ritmo e realidade.

Já os atendimentos de saúde são interdisciplinares e realizados por profissionais especializados nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neuropediatria, psicologia e enfermagem. A equipe de assistência social realiza a inclusão à vida comunitária e o enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência.